Сбившую детей в Москве девушку потребовали заключить под стражу

Прокуратура Москвы потребовала от полиции ужесточить обвинение девушке, сбившей на автомобиле троих детей в Москве, и заключить ее под стражу. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Фото: Пресс-служба Никулинского районного суда/ТАСС Пресс-служба Никулинского районного суда/ТАСС

"Прокуратура потребовала от органов полиции незамедлительно предъявить женщине обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и возбудить перед судом ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

По части 5 ст. 264 УК РФ предусмотрено до семи лет лишения свободы. Сейчас девушке предъявлено обвинение по части 3 этой же статьи, по ней грозит до пяти лет лишения свободы.