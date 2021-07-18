Соседка рассказала о семье сбитых в Солнцево детей

Из трёх сбитых в столичном Солнцево детей, двое скончались в больнице. Соседка организовавшая сбор средств рассказал «МК» о семье, чьи дети стали жертвами аварии.

Фото: Госавтоинспекция Москвы Госавтоинспекция Москвы

Их всего 7 человек – Марина, её муж и пятеро детей. Самая старшая – девочка лет 16, старшеклассница. Потом Дима, ему 8-9 лет, Максим 5 лет, Рома 4 лет, который умер в больнице, и 9-месячная Вероничка, дай бог ей выжить, — цитирует издание женщину, по имени Олеся.

По словам соседки, вторым погибшим на роковой «зебре» мальчиком оказался племянник Марины Серёжа. Брат Марины приехал с семьёй на свадьбу второй сестры.

А вышло так, что вместо свадьбы попали на двойные похороны, — резюмировала женщина.

Авария произошла 16 июля на юго-западе Москвы. Студентка Валерия Бaшкирова, управляя автомобилем Mаzda, на пешеходном переходе сбила троих детей, а также зацепила их мать и бабушку. Виновница ДTП заявила, что в момент ДTП «сидела в телефоне».