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Соседка рассказала о семье погибших в Солнцево детей

News.ru
36 минут назад
Из трёх сбитых в столичном Солнцево детей, двое скончались в больнице. Соседка организовавшая сбор средств рассказал «МК» о семье, чьи дети стали жертвами аварии.
Соседка рассказала о семье сбитых в Солнцево детей
Фото: Госавтоинспекция МосквыГосавтоинспекция Москвы
Их всего 7 человек – Марина, её муж и пятеро детей. Самая старшая – девочка лет 16, старшеклассница. Потом Дима, ему 8-9 лет, Максим 5 лет, Рома 4 лет, который умер в больнице, и 9-месячная Вероничка, дай бог ей выжить, — цитирует издание женщину, по имени Олеся.
По словам соседки, вторым погибшим на роковой «зебре» мальчиком оказался племянник Марины Серёжа. Брат Марины приехал с семьёй на свадьбу второй сестры.
А вышло так, что вместо свадьбы попали на двойные похороны, — резюмировала женщина.
Авария произошла 16 июля на юго-западе Москвы. Студентка Валерия Бaшкирова, управляя автомобилем Mаzda, на пешеходном переходе сбила троих детей, а также зацепила их мать и бабушку. Виновница ДTП заявила, что в момент ДTП «сидела в телефоне».
Никулинcкий районный суд Москвы отправил 18-летнюю Бaшкирову, сбившую трёх детей на пешеходном переходе на западе столицы, под домaшний арест.
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