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Трактор повредил машину реанимации в Москве

Газета.Ru
1 час назад
Автомобиль скорой медицинской помощи попал в аварию на Новоясеневском проспекте в Москве. В машину врезался ковш трактора, сообщает Telegram-канал Life Shot.
Трактор повредил машину реанимации в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По предварительным данным, трактор перестроился в левую полосу, а когда скорая пыталась его объехать, начал поворачивать вправо.
Водитель реанимобиля попытался предотвратить аварию, однако ковш врезался в переднюю стойку, а также лобовое стекло.
В результате ДТП никто не пострадал, начата проверка.
Ранее сообщалось, что массовая авария на западе Москвы произошла из-за каршеринга. Согласно предварительным данным Дептранса, пострадал один человек.
До этого стало известно, что умер пятилетний мальчик, которого сбили вместе еще с двумя детьми на западе столицы. Двое остальных находятся в тяжелом состоянии. По факту аварии было возбуждено уголовное дело.
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