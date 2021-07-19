Отец девушки, сбившей трех детей на улице Авиаторов в столице, рассказал «Москве 24» свою версию случившегося.
По словам Эдуард Башкирова, его дочь никогда не выпивает, к тому же телефон у неё всегда лежит в сумке. Он считает, что причиной трагедии стала неопытность и яркое солнце.
Я, когда звоню, она никогда не берет трубку, когда за рулём. Это был мой приказ. Это исключено. Неопытность и не заметила из-за грузовика, плюс солнце в глаза светило. Я не выгораживаю. Я проанализировал, — рассказал мужчина.
Он добавил, что сейчас Валерия находится в тяжёлом состоянии, принимает таблетки и уже обратилась за помощью к психологу.