В мае 2020 года в полицию Липецка поступило сообщение о том, что на улицах города замечен автомобиль Lexus
, который грубо нарушает правила дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции
задержали водителя, которым оказался сенатор и экс-губернатор Липецкой области Олег Королев. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
после этого обратился в прокуратуру региона и в Совет Федерации
с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении сенатора к ответственности после ДТП с его участием. Совет Федерации 23 июня досрочно прекратил полномочия Королева, который ранее написал заявление о досрочном сложении полномочий по состоянию здоровья.