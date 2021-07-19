В Крыму пять человек погибли в аварии с "Камазом"

Автомобили "Камаз" и "Москвич" столкнулись на трассе Ялта - Севастополь, погибли водители и пассажиры обоих машин, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения Севастополя. "В районе горы Гасфорта произошло ДТП, предварительно, "Камаз"
столкнулся с "Москвичом". В "Москвиче" находились супруги и двое их детей – подростки, все они погибли. Погиб также водитель грузовика", - заявили в пресс-службе депздрава. На месте аварии работают правоохранительные органы
. Других подробностей случившегося не приводится. Ранее в Саратове грузовик вызвал крупный пожар, рухнув с моста на газовую трубу.