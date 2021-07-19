Не меньше девяти человек пострадали 19 июля в испанской Марбелье (автономное сообщество Андалусия) после того, как автомобиль въехал в террасу бара. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

По данным издания, 30-летнего водителя автомобиля задержали, он является подданным Испании.

ЧП произошло около 15:15 по местному времени (16:15 мск). Власти Андалусии распространили пресс-релиз, где подтвержался инцидент и говорилось о пяти пострадавших.

Газета El Español сообщила, что водитель был в машине вместе со своими родителями. В крови у него не обнаружили алкоголя и наркотических веществ.

Издание Malaga Hoy, отмечает, что сотрудники правоохранительных органов пытаются установить, было ли у водителя какое-либо психическое заболевание.