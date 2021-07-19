Пять человек погибли в аварии с «Камазом» в Крыму

Пять человек, в том числе двое подростков, погибли в ДТП с участием нескольких легковых автомобилей и КамAЗа на трассе Ялта — Севастополь. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса близ Армавира в Краснодарском крае. Микроавтобус, в котором находились 12 человек, направлялся из Анапы в Назрань. На дороге произошло боковое столкновение с грузовой фурой. В результате погибли три человека, в том числе двое детей.