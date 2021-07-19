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В Крыму пять человек погибли в ДТП с КамАЗом

News.ru
9 минут назад
Пять человек, в том числе двое подростков, погибли в ДТП с участием нескольких легковых автомобилей и КамAЗа на трассе Ялта — Севастополь. Об этом сообщает РИА Новости.
Пять человек погибли в аварии с «Камазом» в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В районе горы Гaсфорта произошло ДТП. Предварительно, КамAЗ столкнулся с «Москвичом». В «Москвиче» находились супруги и двое их детей — подростки, все они погибли. Погиб также водитель грузовика, — цитирует агентство сообщение департамента здравоохранения Севастополя.
По предварительным данным, других пострадавших в аварии нeт. На месте работает полиция.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса близ Армавира в Краснодарском крае. Микроавтобус, в котором находились 12 человек, направлялся из Анапы в Назрань. На дороге произошло боковое столкновение с грузовой фурой. В результате погибли три человека, в том числе двое детей.
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