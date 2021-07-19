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В Бразилии Instagram-модель погибла в ДТП после призыва к подписчикам "творить безумства"

Газета.Ru
47 минут назад
Бразильский блогер Джулия Хеннеси Каюэла попала в смертельную аварию на мотоцикле через несколько часов после того, как предложила подписчикам творить безумства. Об этом сообщает Daily Mail.
Призывавшая "творить безумства" Instagram-модель погибла в ДТП
Фото: @danielcayuela/Instagram@danielcayuela/Instagram
«Жизнь коротка, давайте будем сумасшедшими. Только я, ты, Бог и дорога!» — подписала она последнюю фотографию в Instagram.
Джулия и ее муж Даниэль попали в аварию, когда катались на мотоцикле в муниципалитете Сан-Жозе-дус-Пиньяйс в штате Парана. По версии полицейских они врезались в борт грузовика.
Девушку доставили на вертолете в больницу города Куритиба, но врачам не удалось спасти ей жизнь. Ее муж находится в отделении интенсивной терапии того же медицинского учреждения.
Авария произошла в четверг, 15 июля, через день Джулию похоронили в ее родном городе Белу-Оризонти, штат Минас-Жерайс. Даниэль об этом пока не знает — врачам запретили рассказывать ему о смерти жены.
Ранее СМИ назвали самых злостных нарушителей ПДД среди российских блогеров.
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