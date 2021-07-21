Сотрудники ГИБДД провели рейд под названием «Маяк»

Ежегодно, ежемесячно и ежечасно представители правоохранительных органов ведут работы по поимке недобросовестных автомобилистов, которые нарушают правила дорожного движения.

Наиболее жаркая пора у сотрудников правоохранительных органов в летний период времени. 17-18 июля по всей России был проведён рейд, получивший название "Маяк". Почему для рейда было выбрано такое название, водителей волновать не должно, а вот то, что этот рейд позволил выявить большое количество злостных нарушителей, должно помочь задуматься.

Рейд проводился в несколько этапов, первый из них прошел рано утром. В это время выявляли водителей, которые пили накануне вечером, имеют явные признаки перегара либо до сих пор не отошли от торжества. Так как проверка была масштабной, останавливали практически каждый автомобиль.