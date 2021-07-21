Сотрудники ГИБДД провели рейд под названием «Маяк»

Ежегодно, ежемесячно и ежечасно представители правоохранительных органов
ведут работы по поимке недобросовестных автомобилистов, которые нарушают правила дорожного движения.
Наиболее жаркая пора у сотрудников правоохранительных органов в летний период времени. 17-18 июля по всей России был проведён рейд, получивший название "Маяк". Почему для рейда было выбрано такое название, водителей волновать не должно, а вот то, что этот рейд позволил выявить большое количество злостных нарушителей, должно помочь задуматься.
Рейд проводился в несколько этапов, первый из них прошел рано утром. В это время выявляли водителей, которые пили накануне вечером, имеют явные признаки перегара либо до сих пор не отошли от торжества. Так как проверка была масштабной, останавливали практически каждый автомобиль.
Второй этап проверки проводился в дневное время. Здесь под пристальным вниманием оказались пешеходные переходы, полосы встречного движения, светофоры, регулировщики и нерегулируемые железнодорожные переезды. Третий, завершающий этап проверки прошел в ночное время. Он позволил выявлять беспечных нетрезвых водителей, которые после употребления алкоголя решили сесть за руль.