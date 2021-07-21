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Водитель автомобиля сбил пятилетнего мальчика на самокате на пешеходном переходе на юго-западе Москвы

Агентство «Москва»иещё 2
2 часа назад
Пятилетний ребенок пострадал в ДТП на юго-западе столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Автомобиль сбил мальчика на самокате в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«На ул. Южнобутовская у д. 145 водитель автомобиля Lada Vesta совершил наезд на мальчика пяти лет, пересекавшего на самокате нерегулируемый пешеходный переход. Ребенок немного уехал вперед от сопровождающего его отца», - рассказали в ведомстве.
Мальчика госпитализировали с ссадинами живота и головы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.
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