Автомобиль сбил мальчика на самокате в Москве

Пятилетний ребенок пострадал в ДТП на юго-западе столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.«На ул. Южнобутовская у д. 145 водитель автомобиля Lada Vesta совершил наезд на мальчика пяти лет, пересекавшего на самокате нерегулируемый пешеходный переход. Ребенок немного уехал вперед от сопровождающего его отца», - рассказали в ведомстве.В Москве автомобиль сбил на переходе троих детейМальчика госпитализировали с ссадинами живота и головы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.