В Москве растет число аварий с участием такси

За 6 месяцев 2021 года в столице произошло 794 ДТП с участием такси, в них погибли 23 человека, а 915 – были ранены. Количество таких аварий растет, а проверки фиксирует нарушения со стороны водителей, сообщает Telegram-канал столичного Дептранса.

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Часто такси выходят на рейс без разрешения на перевозку, путевого листа, отметок о прохождении медицинского и технического осмотров. Встречаются случаи, когда номера автомобиля не совпадают с указанными в приложении, а это значит, что оператор не несет никакой ответственности за безопасность пассажира.

В связи с этим с 1 августа все водители агрегаторов Москвы и области должны будут зарегистрироваться в системе мониторинга такси. Его цель – снизить число аварий с участием такси. Система создана исключительно для водителей этого вида транспорта и никакие данные пассажиров в нее передаваться не будут.Ранее профсоюз «Таксист» обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой запустить систему мониторинга водителей с 1 августа в пилотном режиме. Сообщество опасалось, что нововведение уменьшит количество занятых в отрасли водителей и сократит их заработки, спровоцировав коллапс на рынке.

В письме главы профсоюза Ярослава Щербинина , в том числе, говорится, что таксопаркам придется понести «значительные финансовые затраты», чтобы начать работу с сервисом.Однако ведомство уверено, что система позволит автоматизировать контроль за соблюдением действующих норм и требований. Нововведение не предполагает введение новых правил. Регистрация будет быстрой и простой, она не потребует финансовых затрат.