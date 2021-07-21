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В Турции произошла авария с туристическим джипом: пострадали россияне

РИА "ФедералПресс"иещё 4
1 час назад
Двое российских туристов попали в ДТП недалеко от турецкой Аланьи. Об этом журналистам сообщил представитель генерального консульства России в Анталье.
Джип с россиянами сорвался в ущелье в Турции
Фото:  Xinhua / globallookpress.com Xinhua / globallookpress.com
«Сегодня около 14.00 (мск) на горной дороге в местечке Акчаты произошло ДТП с участием туристического джипа, перевозившего на экскурсию группу местных и иностранных туристов», – сказано в сообщении.
По данным генконсульства, в ДТП погиб один человек, еще девять, включая двух граждан России, пострадали. Пострадавших доставили в региональный госпиталь, пишет РИА «Новости».
По предварительной версии, водитель не справился с управлением, из-за чего джип сорвался в обрыв. Сейчас правоохранители выясняют, была ли у организатора тура лицензия на оказание услуг.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что пять туристов из России пострадали в ДТП в Египте.
ДТП,ФедералПресс,РИА Новости,
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