Джип с россиянами сорвался в ущелье в Турции

Двое российских туристов попали в ДТП недалеко от турецкой Аланьи. Об этом журналистам сообщил представитель генерального консульства России в Анталье.

Фото: Xinhua / globallookpress.com Xinhua / globallookpress.com

«Сегодня около 14.00 (мск) на горной дороге в местечке Акчаты произошло ДТП с участием туристического джипа, перевозившего на экскурсию группу местных и иностранных туристов», – сказано в сообщении.

По данным генконсульства, в ДТП погиб один человек, еще девять, включая двух граждан России, пострадали. Пострадавших доставили в региональный госпиталь, пишет РИА «Новости».

По предварительной версии, водитель не справился с управлением, из-за чего джип сорвался в обрыв. Сейчас правоохранители выясняют, была ли у организатора тура лицензия на оказание услуг.