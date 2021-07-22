Подросток утопил родительский Infiniti в бассейне

В американском городе Лейквуд (штат Колорадо) подросток не справился с управлением и въехал на машине прямо в бассейн, расположенный во дворе частного дома.

Фото: Российская Газета Российская Газета

После непродолжительного плавания черный Infiniti G37 пошел ко дну. Водитель и пассажир, не получившие в момент аварии каких-либо травм, к счастью, сумели покинуть "терпящее бедствие судно".

Местные полицейские выложили в своем Twitter фотографии с места происшествия, сопроводив их весьма ехидным комментарием:

"Чувак, сегодня такая жара - отличный день, чтобы нырнуть в бассейн. Спасибо спасателям за последующую работу, эвакуаторщикам за вытаскивание машины из указанного бассейна, и всему хорошему в этом мире за то, что никто не пострадал".

Чуть позже полицейские также опубликовали видео, показывающее процесс извлечения машины из бассейна - чтобы зацепить ее тросом, к операции пришлось привлечь дайверов.