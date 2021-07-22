Водитель кроссовера, по предварительным данным, заснул за рулем и выехал на тротуар в селе Сукко под Анапой, в результате пострадали шесть человек, среди которых три ребенка, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в среду.
"В результате выезда автомобиля Toyota RAV4 на тротуар пострадали шесть человек: три взрослых и три ребенка. Предварительная причина - водитель кроссовера заснул за рулем", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что Анапской межрайонной прокуратурой организовано проведение проверки по факту ДТП, на место происшествия выехал Анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко.
Источник в экстренных службах региона уточнил ТАСС, что среди пострадавших четыре человека, включая двух детей, - приезжие из Владимирской области, еще два человека, включая одного ребенка, - из Саратова.