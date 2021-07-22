Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Под Анапой кроссовер выехал на тротуар

ТАССиещё 8
1 час назад

Водитель кроссовера, по предварительным данным, заснул за рулем и выехал на тротуар в селе Сукко под Анапой, в результате пострадали шесть человек, среди которых три ребенка, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в среду.

"В результате выезда автомобиля Toyota RAV4 на тротуар пострадали шесть человек: три взрослых и три ребенка. Предварительная причина - водитель кроссовера заснул за рулем", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что Анапской межрайонной прокуратурой организовано проведение проверки по факту ДТП, на место происшествия выехал Анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко.

Источник в экстренных службах региона уточнил ТАСС, что среди пострадавших четыре человека, включая двух детей, - приезжие из Владимирской области, еще два человека, включая одного ребенка, - из Саратова.

ДТП,Видео,Toyota RAV4,Toyota,Александр Фоменко,Генпрокуратура РФ,ИТАР-ТАСС,
57
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители