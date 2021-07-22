Столкновение двух иномарок, одна из которых на высокой скорости протаранила другую, выехав на встречную полосу, произошло на улице Краснозаводской в Липецке. В результате случившегося серьезно пострадал восьмилетний ребенок, сообщает в четверг пресс-служба УМВД по Липецкой области.

По данным местных СМИ, больше всего очевидцев шокировало поведение женщины-водителя BMW, которую сняли на видео сразу после случившегося. Выйдя из разбитой машины, она начала танцевать рядом с лежащими на траве пострадавшими, которых забирали врачи скорой, при этом напевая и утверждая, что за рулем была не она. Однако в местных пабликах свидетели ДТП заявили, что больше никого в машине с ней не было.