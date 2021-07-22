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Три автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве

Вечерняя Москва
55 минут назад

Авария с участием трех автомобилей произошла на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом в четверг, 22 июля, сообщается в Telegram-канале «Москва 24».

Три автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент случился вечером 22 июля. Очевидцы аварии зафиксировали, как легковой автомобиль оказался под задними колесами внедорожника. Кроме того, в ДТП попал автомобиль такси.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. Информация о пострадавших пока не поступала.

При этом 16 июля студентка Валерия Башкирова сбила троих детей на пешеходном переходе в Солнцеве. Сначала ее отправили под домашний арест, но после смерти двух мальчиков в больнице прокуратура потребовала ужесточения меры пресечения.

Ей предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Башкирову отправили в СИЗО до 16 сентября. Она признала свою вину в ДТП. 22 июля Валерия Башкирова обжаловала свой арест.

ДТП,Валерия Башкирова,ФСИН,Генпрокуратура РФ,МВД,
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