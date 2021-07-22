Три автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве

Авария с участием трех автомобилей произошла на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом в четверг, 22 июля, сообщается в Telegram-канале «Москва 24».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Инцидент случился вечером 22 июля. Очевидцы аварии зафиксировали, как легковой автомобиль оказался под задними колесами внедорожника. Кроме того, в ДТП попал автомобиль такси.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. Информация о пострадавших пока не поступала.

При этом 16 июля студентка Валерия Башкирова сбила троих детей на пешеходном переходе в Солнцеве. Сначала ее отправили под домашний арест, но после смерти двух мальчиков в больнице прокуратура потребовала ужесточения меры пресечения.