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Автомобиль BMW сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в Москве

Вечерняя Москваиещё 2
44 минуты назад

В ДТП, которое произошло в субботу, 24 июля, на юго-востоке столицы пострадала 15-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба московской Госавтоинспекции.

BMW сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в Москве
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

— На улице Нижние Поля, у дома 23, водитель автомобиля BMW совершил наезд на девочку 15 лет, пересекавшую нерегулируемый пешеходный переход, — говорится в Telegram-канале ведомства.

У девочки были выявлены ушибы конечностей, и ее госпитализировали.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося ДТП.

Аналогичный случай, но с более трагичным исходом произошел в столице 16 июля. Студентка Валерия Башкирова сбила троих детей на пешеходном переходе в Солнцеве. Сначала ее отправили под домашний арест, но после смерти двух мальчиков в больнице прокуратура потребовала ужесточения меры пресечения.

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Ей предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Башкирову отправили в СИЗО до 16 сентября. Она признала свою вину в ДТП. 22 июля Валерия Башкирова обжаловала свой арест.

ДТП,BMW,Валерия Башкирова,ФСИН,Генпрокуратура РФ,МВД,
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