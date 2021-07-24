Пять человек стали жертвами ДТП в Туве

Пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Туве в ночь на субботу, 24 июля. Авария произошла на трассе в Барун-Хемчикском районе. Об этом со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД сообщает ТАСС.

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"По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля "Шевроле Нива", не справившись с рулевым управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства", – говорится в сообщении.

В салоне автомобиля, по предварительным данным, находились три женщины и ребенок. По факту аварии полиция начала проверку.