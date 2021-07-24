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Пять человек стали жертвами ДТП в Туве

Москва24иещё 10
25 минут назад

Пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Туве в ночь на субботу, 24 июля. Авария произошла на трассе в Барун-Хемчикском районе. Об этом со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД сообщает ТАСС.

Пять человек стали жертвами ДТП в Туве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля "Шевроле Нива", не справившись с рулевым управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства", – говорится в сообщении.

В салоне автомобиля, по предварительным данным, находились три женщины и ребенок. По факту аварии полиция начала проверку.

Накануне шесть человек пострадали в результате столкновения двух иномарок в Находке Приморского края. ДТП произошло по вине пьяного 44-летнего водителя. По предварительным данным, мужчина допустил выезд на встречную полосу.

ДТП,Chevrolet,МВД,ИТАР-ТАСС,
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