Шесть человек пострадали в ДТП под Астраханью

Столкновение автомобиля с микроавтобусом, перевозившим сельхозработников, в результате которого пострадали шесть человек, произошло под Астраханью. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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"В Харабалинском районе Астраханской области на автодороге "Астрахань - Волгоград" произошло столкновение с участием бортового автомобиля "Газель" и ВАЗ-2110. В результате ДТП пострадали шесть человек, погибших нет", - говорится в распространенном сообщении.

По информации пресс-службы, в момент аварии в "Газели" находились 12 человек, которые ехали на работы в поля, а в "Ладе" - два человека. Топливо не разлилось, движение на дороге перекрывать не пришлось, добавили в управлении.