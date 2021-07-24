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Россиянин сел за руль без прав и погубил четырех человек

Lenta.ruиещё 1
3 часа назад

В Барун-Хемчикском районе республики Тува произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек. В их числе один ребенок, сообщается на сайте МВД региона.

Россиянин сел за руль без прав и погубил четырех человек
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным ведомства, 37-летний водитель внедорожника направлялся в сторону села Кызыл-Мажылык. Однако на 16-м километре дороги он не справился с управлением, и авто съехало в кювет и перевернулось.

В МВД также добавили, что врачи боролись за жизнь 10-летнего ребенка, однако он скончался в больнице. «На момент ДТП никто из участников дорожного движения не был пристегнут ремнем безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина, погубивший четырех пассажиров, ехал без водительских прав — ему их не выдавали. Он уже неоднократно привлекался за нарушение правил дорожного движения. В частности, ранее он садился за руль пьяным.

Причину аварии еще предстоит выяснить, наличие алкоголя в крови водители установит экспертиза.

ДТП,МВД,
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