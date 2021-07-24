"По предварительным данным, в поселке Мезмай Апшеронского района, туристический автобус с 22 пассажирами съехал в кювет, в результате погиб один человек, пострадали 19. Организовано проведение проверки", - сообщили в ведомстве. При этом в ГУ МВД заявили, что в больницу доставлен 21 человек.