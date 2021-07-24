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В Сочи наводнением унесло машину с людьми

Майк Габриелян
1 час назад

Один человек погиб и еще трое считаются пропавшими в результате наводнения, вызванного обильными дождями, выпавшими на Сочи накануне. Об этом со ссылкой на представителя Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России сообщает ТАСС.

В Сочи наводнением унесло машину с людьми
Фото: ТАССТАСС

«Три человека пропали, один человек погиб. Они были в машине. Один из них смог выбраться, его тело обнаружили ниже по реке рано утром», - сказал работник ведомства.

Трагедия произошла в районе реки Мацеста в Сочи. Она, как и многие реки региона, вышла из берегов в результате ливней, обрушившихся на Сочи 23 июля и продолжившихся в ночь на 24 июля. Сообщалось, что в ходе наводнения были затоплены несколько электроподстанций. Из-за этого ряд районов города остался без света.

Наводнение затруднило движение по автотрассе, идущей вдоль моря. На ряде участков было организовано реверсивное движение машин. На данный момент вода в городе отступает. МЧС новых паводков в ближайшее время не ожидает. Эвакуация людей не требуется. Городские службы устраняют последствия стихийного бедствия.

ДТП,МЧС,ИТАР-ТАСС,
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