В Сочи наводнением унесло машину с людьми

Один человек погиб и еще трое считаются пропавшими в результате наводнения, вызванного обильными дождями, выпавшими на Сочи накануне. Об этом со ссылкой на представителя Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России сообщает ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

«Три человека пропали, один человек погиб. Они были в машине. Один из них смог выбраться, его тело обнаружили ниже по реке рано утром», - сказал работник ведомства.

Трагедия произошла в районе реки Мацеста в Сочи. Она, как и многие реки региона, вышла из берегов в результате ливней, обрушившихся на Сочи 23 июля и продолжившихся в ночь на 24 июля. Сообщалось, что в ходе наводнения были затоплены несколько электроподстанций. Из-за этого ряд районов города остался без света.