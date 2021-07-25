Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье

Мослентаиещё 8
2 часа назад

Четыре человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием грузовика в Московской области, сообщила пресс-служба подмосковного управления министерства внутренних дел России, сообщил Интерфакс.

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент произошел в субботу, 24 июля, на участке автодороги Коломна — Сельниково. По предварительным данным, около 20.10 на 20-м километре Toyota, выехавшая на встречную полосу, спровоцировала аварию. Возле деревни Нестерово Коломенского городского округа она столкнулась с КамАЗом.

В результате ДТП погибли четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле. На месте аварии работает полиция.

Ранее ДТП с десятью автомобилями произошло на Каширском шоссе в Москве. Виновником аварии стал водитель автомобиля BMW. Он наехал на девять других машин, которые стояли в двух полосах и ожидали разрешающего сигнала светофора.

ДТП,Toyota,BMW,МВД,Интерфакс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители