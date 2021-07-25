Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье

Четыре человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием грузовика в Московской области, сообщила пресс-служба подмосковного управления министерства внутренних дел России, сообщил Интерфакс.

Инцидент произошел в субботу, 24 июля, на участке автодороги Коломна — Сельниково. По предварительным данным, около 20.10 на 20-м километре Toyota, выехавшая на встречную полосу, спровоцировала аварию. Возле деревни Нестерово Коломенского городского округа она столкнулась с КамАЗом.

В результате ДТП погибли четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле. На месте аварии работает полиция.