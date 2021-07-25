В России за полгода произошло 180 ДТП с электросамокатами

Сто восемьдесят ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности произошло за полгода в России, в результате погибли пять человек и почти 190 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.