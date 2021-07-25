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В России за полгода произошло 180 ДТП с электросамокатами

ТАССиещё 1
2 часа назад

Сто восемьдесят ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности произошло за полгода в России, в результате погибли пять человек и почти 190 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

В России за полгода произошло 180 ДТП с электросамокатами
Фото: ТАССТАСС

"В первом полугодии 2021 года в России зарегистрировано 180 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в указанных происшествиях погибли пять человек и получили ранения 188", - сказал собеседник агентства.

В МВД отметили, что статус средств индивидуальной мобильности все еще не определен, разработкой соответствующего проекта постановления правительства занимается Минтранс России. "Его актуальная редакция в адрес МВД России в установленном порядке не поступала", - добавили в пресс-центре.

ДТП,Минтранс РФ,МВД,
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