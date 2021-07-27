Автобус врезался в столб в Москве

Автобус влетел в столб на юго-западе Москвы, напротив главного здания Московского государственного университета имени Ломоносова. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По предварительным данным в результате аварии пострадали не менее четырех человек. Уточняется, что среди них есть люди, получившие тяжелые травмы.
Ранее на Марксистской улице в центре столицы автобус с пассажирами врезался в фонарный столб. В результате ДТП пострадали не менее десяти человек. Инцидент произошел по причине плохого самочувствия водителя.