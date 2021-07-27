Автобус врезался в столб в Москве

Автобус влетел в столб на юго-западе Москвы, напротив главного здания Московского государственного университета имени Ломоносова. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Фото: telegram-канал «Московские новости» telegram-канал «Московские новости»

По предварительным данным в результате аварии пострадали не менее четырех человек. Уточняется, что среди них есть люди, получившие тяжелые травмы.