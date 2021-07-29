Ребенка на самокате сбила машина в Москве

В Москве ребенок 2,5 лет попал в аварию на самокате, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.
«На юго-востоке столицы в ДТП пострадал 2,5-летний ребенок на самокате. На улице Вертолетчиков во дворе дома 1 водитель автомобиля такси Kia совершил наезд на мальчика, который выехал на самокате между припаркованных машин», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Во время аварии ребенок был с бабушкой. У него диагностировали травму головы, мальчика госпитализировали. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее на юго-западе Москвы автобус врезался в столб, причиной стало плохое самочувствие водителя.