Ребенка на самокате сбила машина в Москве

«На юго-востоке столицы в ДТП пострадал 2,5-летний ребенок на самокате. На улице Вертолетчиков во дворе дома 1 водитель автомобиля такси Kia совершил наезд на мальчика, который выехал на самокате между припаркованных машин», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».