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Московский таксист сбил ребенка на пешеходном переходе

Мослентаиещё 1
2 часа назад

В Москве водитель такси сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

Московский таксист сбил ребенка на пешеходном переходе
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел на проспекте Мира у дома 122. Мужчина, управлявший автомобилем марки Renault, совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мальчик был доставлен в больницу с подозрением на перелом левой стопы. В настоящее время проводится проверка по факту ДТП.

Блогеру Билу вынесли приговор за ДТП в центре Москвы

25 июля в Москве водитель BMW сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе на юго-востоке столицы, на улице Нижние Поля. Пострадавшую госпитализировали с травмами конечностей.

ДТП,Renault,BMW,
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