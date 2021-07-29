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Один человек погиб в ДТП в Мордовии

ТАССиещё 3
1 час назад

Девушка погибла в ДТП с двумя автомобилями в городском округе Саранск в Мордовии, еще шесть человек получили травмы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Один человек погиб в ДТП в Мордовии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Один погибший и шесть пострадавших", - сказали в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС, авария произошла в 18:21 (совпадает с московским) в городском округе Саранск на 9 км автодороги Саранск - Кочкурово.

В пресс-службе управления ГИБДД по республике ТАСС уточнили, что "столкнулись "Лада Приора" и Renault Logan. "В "Приоре" девушка - пассажир скончалась. Личность погибшей устанавливается", - пояснила собеседница агентства.

ДТП,Renault Logan,Lada Priora,Renault,Lada,ГИБДД,ИТАР-ТАСС,
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