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Участок МКАД парализовало из-за загоревшегося автомобиля

Мослентаиещё 4
2 часа назад

На Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) вечером в четверг, 29 июля, парализовало движение на участке длиной три километра из-за загоревшегося автомобиля. Об этом сообщается Telegram-канале Департамента транспорта столицы.

МКАД парализовало из-за загоревшегося автомобиля
Фото: ТАССТАСС

Автомобиль загорелся на 61-м километре внешней внешней стороны МКАД перед развязкой на Рублевское шоссе в районе 22:00.

Возгорание было оперативно локализовано, движение на участке трассы восстановили около 23:00. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее на МКАД в районе съезда на Мичуринский проспект перевернулась фура с раскаленным битумом. Движение на участке дороги было парализовано на несколько часов. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением.

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