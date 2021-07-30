В Москве мотоциклист врезался в открытую дверь машины

В Москве мотоциклист на дороге врезался в открывшуюся дверь автомобиля. Видео происшествия в своем Twitter-аккаунте разместил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва» Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Как указал автор в своем посте, инцидент произошел на Алтуфьевском шоссе. По его словам, водитель машины с дагестанскими номерами на светофоре открыл дверь, не посмотрев в зеркало. В нее врезался мотоциклист.

Сегодня стал свидетелем ДТП на Алтушке. Водитель машины с дагестанскими номерами на светофоре открыл дверь, не посмотрев в зеркало. В нее влетел мотоциклист. Вдруг есть среди подписчиков мотоциклисты, закиньте на свои форумы, может ему пригодится.