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В Москве столкнулись два пассажирских автобуса

Мослента
26 минут назад

На Пятницком шоссе в Москве столкнулись два пассажирских автобуса. Видео с места событий опубликовано в Telegram-канале «Москва с огоньком».

В Москве столкнулись два пассажирских автобуса
Фото: Telegram-канал «Москва с огоньком»Telegram-канал «Москва с огоньком»
Агентство «Москва» сообщает, что при аварии пострадали два человека — женщина 1962 года рождения и мужчина 1998 года рождения. В ролике видно, как за ними прилетел санитарный вертолет.

Подробности ЧП выясняются. Из-за ДТП на шоссе в сторону области образовалась пробка.

По факту аварии начата проверка компании-перевозчика на предмет соблюдения законов о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.

Ранее в июле автобус с пассажирами попал в ДТП на юго-западе Москвы. В результате аварии пострадали несколько человек, за одним из них направили вертолет МЧС. Позднее стало известно, что водитель не справился с управлением из-за плохого самочувствия.

ДТП,МЧС,АГН "Москва",
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