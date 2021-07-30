На Пятницком шоссе в Москве столкнулись два пассажирских автобуса. Видео с места событий опубликовано в Telegram -канале «Москва с огоньком».

По факту аварии начата проверка компании-перевозчика на предмет соблюдения законов о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.

Ранее в июле автобус с пассажирами попал в ДТП на юго-западе Москвы. В результате аварии пострадали несколько человек, за одним из них направили вертолет МЧС. Позднее стало известно, что водитель не справился с управлением из-за плохого самочувствия.