Водителя убило вылетевшей из автомобиля монтировкой

На Ямале водителя автобуса убило монтировкой, которая вылетела из ехавшего навстречу грузовика. Произошедшее попало на видеорегистратор автобуса.

ДТП произошло на трассе в районе Муравленко. Монтировка вылетела из грузовика, пробила лобовое стекло автобуса и вонзилась прямо в голову водителю Владиславу Ефимову. Он скончался на месте. По данным полиции, перед смертью водитель успел остановить транспорт.

Погибший мужчина перевозил вахтовых рабочих из Губкинского в аэропорт Ноябрьска. Свидетелями трагедии стали более десяти вахтовиков. Всего в автобусе, помимо водителя, находились 20 человек, никто из них не пострадал.