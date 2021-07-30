Водителя убило вылетевшей из автомобиля монтировкой

На Ямале водителя автобуса убило монтировкой, которая вылетела из ехавшего навстречу грузовика. Произошедшее попало на видеорегистратор автобуса.
ДТП произошло на трассе в районе Муравленко. Монтировка вылетела из грузовика, пробила лобовое стекло автобуса и вонзилась прямо в голову водителю Владиславу Ефимову. Он скончался на месте. По данным полиции, перед смертью водитель успел остановить транспорт.
Погибший мужчина перевозил вахтовых рабочих из Губкинского в аэропорт Ноябрьска. Свидетелями трагедии стали более десяти вахтовиков. Всего в автобусе, помимо водителя, находились 20 человек, никто из них не пострадал.
Полиция установила грузовик, который находился на соседней полосе в момент попадания монтировки в водителя. В управлении ГИБДД по ЯНАО рассказали Znak.com, что грузовик с прицепом Freightliner Trucks остановили, водителя доставили для опроса, с ним проводятся следственные действия.