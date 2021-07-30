Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Водителя убило вылетевшей из автомобиля монтировкой

Вероника Полынина
53 минуты назад

На Ямале водителя автобуса убило монтировкой, которая вылетела из ехавшего навстречу грузовика. Произошедшее попало на видеорегистратор автобуса.

ДТП произошло на трассе в районе Муравленко. Монтировка вылетела из грузовика, пробила лобовое стекло автобуса и вонзилась прямо в голову водителю Владиславу Ефимову. Он скончался на месте. По данным полиции, перед смертью водитель успел остановить транспорт.

Погибший мужчина перевозил вахтовых рабочих из Губкинского в аэропорт Ноябрьска. Свидетелями трагедии стали более десяти вахтовиков. Всего в автобусе, помимо водителя, находились 20 человек, никто из них не пострадал.

Полиция установила грузовик, который находился на соседней полосе в момент попадания монтировки в водителя. В управлении ГИБДД по ЯНАО рассказали Znak.com, что грузовик с прицепом Freightliner Trucks остановили, водителя доставили для опроса, с ним проводятся следственные действия.

ДТП,Видео,Владислав Ефимов,ГИБДД,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители