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Минстранс хочет снизить смертность в ДТП с помощью беспилотников

Ura.Ru
1 час назад

Внедрение беспилотных машин на российских дорогах позволит снизить количество смертей в результате ДТП. Об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов.

Минстранс решил снизить смертность в ДТП с помощью беспилотников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Запуск беспилотных автомобилей на дорогах России позволит на 8% снизить количество погибших в ДТП к 2030 году», — рассказал чиновник в интервью РИА «Новости». По его словам, использование беспилотных автомобилей для грузовых перевозок позволит снизить их себестоимость на 15% и ускорить доставку на 25%.

Эксперимент по запуску беспилотных грузовиков планируется провести на трассе М-11 «Нева» уже в следующем году, а полноценное их коммерческое внедрение планируется к 2024 году, добавил замминистра. Ранее «Известия» писали о возможности внедрения в России беспилотных такси.

ДТП,Кирилл Богданов,газета "Известия",РИА Новости,
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