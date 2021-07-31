Минстранс решил снизить смертность в ДТП с помощью беспилотников

Внедрение беспилотных машин на российских дорогах позволит снизить количество смертей в результате ДТП. Об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов.
«Запуск беспилотных автомобилей на дорогах России позволит на 8% снизить количество погибших в ДТП к 2030 году», — рассказал чиновник в интервью РИА «Новости». По его словам, использование беспилотных автомобилей для грузовых перевозок позволит снизить их себестоимость на 15% и ускорить доставку на 25%.
Эксперимент по запуску беспилотных грузовиков планируется провести на трассе М-11 «Нева» уже в следующем году, а полноценное их коммерческое внедрение планируется к 2024 году, добавил замминистра. Ранее «Известия» писали о возможности внедрения в России беспилотных такси.