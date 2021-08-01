Полицейский сбил на служебном автомобиле подростка

Сотрудник полиции на служебном автомобиле сбил на нерегулируемом пешеходном переходе в городе Иваново подростка, по факту ДТП назначена служебная проверка, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе УМВД по региону.

"1 августа полицейский-водитель в служебное время, управляя служебным автомобилем " УАЗ 390995-04", совершил наезд на переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 16-летнюю девушку. Начальником УМВД России по Ивановской области назначена служебная проверка по факту ДТП с участием сотрудника полиции. Сотрудник будет привлечен к установленной законом ответственности", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, после происшествия девушка не нуждалась в помощи медиков, алкоголь в крови сотрудника полиции не обнаружен. В отношении полицейского составлен административный материал по статье 12.18 КоАП РФ ("Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения").