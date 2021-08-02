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В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

Вероника Полынина
1 час назад

В Турции перевернулся автобус с туристами, сообщает РИА «Новости».

В результате ДТП погибли три человека, 16 пострадали.

Опубликовано видео смертельной аварии в Крыму

Авария произошла в районе Сиде в провинции Анталья, автобус вез туристов из Манавгата в аэропорт Антальи.

По неизвестной причине на трассе автобус врезался в бетонное ограждение и перевернулся.

Пострадавших отправили в близлежащие больницы.

Посольство России в Турции подтвердило, https://t.me/Lshot/29434 что на борту автобуса находились российские граждане, пишет телеграм-канал Life Shot.

ДТП,Видео,РИА Новости,
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