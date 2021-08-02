В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

В Турции перевернулся автобус с туристами, сообщает РИА «Новости».
В результате ДТП погибли три человека, 16 пострадали.
Авария произошла в районе Сиде в провинции Анталья, автобус вез туристов из Манавгата в аэропорт Антальи.
По неизвестной причине на трассе автобус врезался в бетонное ограждение и перевернулся.
Пострадавших отправили в близлежащие больницы.
Посольство России в Турции подтвердило, https://t.me/Lshot/29434 что на борту автобуса находились российские граждане, пишет телеграм-канал Life Shot.