В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

В Турции перевернулся автобус с туристами, сообщает РИА «Новости».

В результате ДТП погибли три человека, 16 пострадали.

Авария произошла в районе Сиде в провинции Анталья, автобус вез туристов из Манавгата в аэропорт Антальи.

По неизвестной причине на трассе автобус врезался в бетонное ограждение и перевернулся.

Пострадавших отправили в близлежащие больницы.