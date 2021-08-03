По меньшей мере три человека погибли в ДТП с автобусом на юге Турции. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России. В ведомстве уточнили, что ещё пятеро находятся в тяжёлом состоянии, двое — в реанимации.

Ранее в компании «Интурист» сообщили о четырёх погибших. Авария произошла в районе курортного города Манавгат. По предварительным данным, водитель автобуса, который направлялся в аэропорт Антальи, не справился с управлением. Машина пересекла сплошную разделительную линию, после чего перевернулась.

В результате аварии с участием туристического автобуса на юге Турции погибли три россиянина. Ещё семь человек пострадали, рассказали в пресс-службе Минздрава России.

«На данный момент из 22 человек, находившихся в автобусе, три человека погибли, пять человек находятся в тяжёлом состоянии, ещё два человека — в реанимации», — приводит ТАСС сообщение.

В ведомстве заявили, что контролируют ситуацию с оказанием медицинской помощи российским туристам.

Отметим, что ранее сообщалось о четырёх погибших в результате ДТП. Об этом, частности, сообщал туроператор «Интурист».

Как сообщили в Ростуризме, согласно предварительной информации полиции, водитель автобуса не справился с управлением. Машина пересекла разделительную линию и, оказавшись на встречной полосе, перевернулась.

Для выяснения обстоятельств аварии на место происшествия выезжал сотрудник генконсульства РФ в Анталье. Кроме того, Ростуризм сообщает со ссылкой на туроператора, что со всеми пострадавшими в больницах находятся русскоговорящие гиды. Отмечается, что все туристы застрахованы компанией «РЕСО-гарантия».

В компании «Интурист» также рассказали, что среди 22 пассажиров автобуса было девять детей. Автобус перевозил группу россиян из посёлка Конаклы в аэропорт, откуда вечером по местному времени туристы должны были вылететь домой в Самару. Как уточнил туроператор, в состав группы входили только россияне из Самарской области.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителей компании, «Интурист» готов оперативно предоставить возможность вылета в Турцию родственникам пострадавших.

ДТП с российскими туристами в Центральной Турции

В апреле в Турции произошло другое крупное ДТП, в котором пострадали российские туристы. Одна россиянка погибла и 26 других граждан РФ получили травмы в результате аварии в Центральной Турции на трассе Конья — Аксарай.

ДТП произошло утром 10 апреля. Группа направлялась на автобусе на экскурсию в Каппадокию. На опубликованной видеозаписи с места ДТП был виден автобус, опрокинувшийся на заснеженную обочину. При этом пассажиры покидали салон машины через разбитые окна.

Согласно информации турецких правоохранительных органов, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге. Автобус съехал в кювет и перевернулся.

В аварии погибла жительница Хакасии. В автобусе её сопровождал муж, ему понадобилась госпитализация. Он рассказал, что группу туристов забрали из отеля около 3:00 по местному времени, в результате чего многие пассажиры автобуса спали в начале поездки. По мере следования автобуса видимость на дороге ухудшалась, в результате чего водителю пришлось несколько раз останавливаться.

По словам мужа погибшей женщины, после аварий её зажало сиденьем, несмотря на пристёгнутые ремни безопасности. Другие пассажиры пытались помочь освободить её, но она скончалась.

Добавим, что осенью 2020 года в Турции произошло два других ДТП, участниками которых стали российские туристы. Так, в октябре в Анталье на дороге на встречном направлении столкнулись легковой автомобиль и автобус с россиянами. В этом инциденте пострадал один человек.

До этого, в сентябре, автобус с туристами попал в аварию в районе Аланьи. В результате этого происшествия 11 получили ранения.

Кроме того, несколько других подобных инцидентов также произошли в 2019 году. В октябре в провинции Анталья в районе Кумлуджа перевернулся автобус с туристами. В аварии пострадали два россиянина, которые были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В сентябре того же года группа путешественников, направлявшихся из отеля в аэропорт Антальи, попала в аварию в районе посёлка Аксу. Пострадали 22 туриста из РФ, 11 были госпитализированы.

Помимо этого, в августе 2019 года произошло ДТП с участием российских туристов в Аланье. Водитель не справился с управлением на горной дороге. В результате аварии пострадали шестеро россиян, им понадобилась госпитализация.