В Сеть попало видео смертельного ДТП с россиянами в Турции

В Сети появилось видео с места аварии в Турции.
Напомним, что инцидент произошел в Анталье, в районе сиди. Автобус вез туристов из Манавгата в аэропорт Антальи.
Напомним, что инцидент произошел в Анталье, в районе сиди. Автобус вез туристов из Манавгата в аэропорт Антальи. По неизвестной причине автобус врезался в бетонное ограждение на трассе и перевернулся. Пострадавших отправили в близлежащие больницы, четыре человека погибли на месяц.
Известно, что всего в автобусе находились 22 российских туриста, в том числе 9 детей. Автобус перевернулся на главной трассе в районе Манавгавата. Туристам уже оказали всю необходимую помощь, все они находятся в Анталье. Среди погибших детей нет. Состояние водителя – критическое.