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В Сеть попало видео смертельного ДТП с россиянами в Турции

Вероника Полынина
32 минуты назад

В Сети появилось видео с места аварии в Турции.

Напомним, что инцидент произошел в Анталье, в районе сиди. Автобус вез туристов из Манавгата в аэропорт Антальи.

Напомним, что инцидент произошел в Анталье, в районе сиди. Автобус вез туристов из Манавгата в аэропорт Антальи. По неизвестной причине автобус врезался в бетонное ограждение на трассе и перевернулся. Пострадавших отправили в близлежащие больницы, четыре человека погибли на месяц.

Известно, что всего в автобусе находились 22 российских туриста, в том числе 9 детей. Автобус перевернулся на главной трассе в районе Манавгавата. Туристам уже оказали всю необходимую помощь, все они находятся в Анталье. Среди погибших детей нет. Состояние водителя – критическое.

ДТП,Видео,
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