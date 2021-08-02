В Сеть попало видео смертельного ДТП с россиянами в Турции

В Сети появилось видео с места аварии в Турции.

Напомним, что инцидент произошел в Анталье, в районе сиди. Автобус вез туристов из Манавгата в аэропорт Антальи.

Напомним, что инцидент произошел в Анталье, в районе сиди. Автобус вез туристов из Манавгата в аэропорт Антальи. По неизвестной причине автобус врезался в бетонное ограждение на трассе и перевернулся. Пострадавших отправили в близлежащие больницы, четыре человека погибли на месяц.