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"Невозможно исправить": крымский миллионер Сергей Бейм о смертельном ДТП

Вероника Полынина
30 минут назад

Участник смертельной аварии в Крыму предприниматель Сергей Бейм выразил соболезнования семье погибшей в ДТП женщине.

"Невозможно исправить": крымский миллионер Сергей Бейм о смертельном ДТП
Фото: ТК ПодъемТК Подъем

«Бывают в жизни ситуации, которые изменить уже нельзя, а исправить невозможно. Я искренне сожалею о случившейся трагедии, выражаю соболезнования семье, потерявшей родного и близкого им человека», - приводит «Лента.ру» слова Сергея Бейма.

Бизнесмен пообещал оказать поддержку семье погибшей женщины и необходимое содействие в лечении пострадавшего в аварии 11-летнего ребенка.

Сергей Бейм – владелец сети АЗС «ТЭС». 31 июля он ехал по обочине в Сакском районе Крыма на дороге Симферополь — Евпатория на автомобиле Lexus LX570 и врезался в поворачивающую налево Toyota Camry. В результате аварии погибла 66-летняя женщина, а 11-летний ребенок попал в реанимацию.

Бейм не считает себя виновником аварии. По его словам, водитель Toyota пересек сплошную линию.

«Я был за рулем. Сейчас и так по видео видно, кто сплошную нарушал, кто на какой линии, кто как действовал. Оценку этому должен дать следователь», - сказал Бейм изданию «Подъем».

ДТП,Toyota Camry,Lexus,Toyota,Lenta.ru,
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