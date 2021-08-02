"Невозможно исправить": крымский миллионер Сергей Бейм о смертельном ДТП

Участник смертельной аварии в Крыму предприниматель Сергей Бейм выразил соболезнования семье погибшей в ДТП женщине.

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«Бывают в жизни ситуации, которые изменить уже нельзя, а исправить невозможно. Я искренне сожалею о случившейся трагедии, выражаю соболезнования семье, потерявшей родного и близкого им человека», - приводит «Лента.ру» слова Сергея Бейма.

Бизнесмен пообещал оказать поддержку семье погибшей женщины и необходимое содействие в лечении пострадавшего в аварии 11-летнего ребенка.

Сергей Бейм – владелец сети АЗС «ТЭС». 31 июля он ехал по обочине в Сакском районе Крыма на дороге Симферополь — Евпатория на автомобиле Lexus LX570 и врезался в поворачивающую налево Toyota Camry. В результате аварии погибла 66-летняя женщина, а 11-летний ребенок попал в реанимацию.

Бейм не считает себя виновником аварии. По его словам, водитель Toyota пересек сплошную линию.