Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Не улетели в Самару: подробности смертельного ДТП с российскими туристами в Турции

Вероника Полынина
3 часа назад

В понедельник, 2 августа, автобус с 22 российскими туристами, в том числе 9 детьми, перевернулся на главной трассе в районе Манавгавата, следовавшей из села Конакали в аэропорт Анталии.

Подробности ДТП с российскими туристами в Турции
Фото: ReutersReuters

Туристы должны были сесть на рейс ZF 6394 в 21:50 в Самару. В настоящее время все они находятся в четырех больницах провинции Анталия. Дана информация о состоянии пострадавших. По последним данным, погибли человека, детей среди них не было. Водитель автобуса находится в критическом состоянии.

По дороге в аэропорт: в ДТП в Анталье погибли четыре россиянина

Приемная служба Интуриста проинформировала Консульство Российской Федерации в Анталии, что сотрудники приемной службы Интуриста в Анталии находятся на месте происшествия.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что автобус с российскими туристами на боковом перекрестке столкнулся с препятствием, отклонился от с дороги и перевернулся.

ДТП,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители