Подробности ДТП с российскими туристами в Турции

В понедельник, 2 августа, автобус с 22 российскими туристами, в том числе 9 детьми, перевернулся на главной трассе в районе Манавгавата, следовавшей из села Конакали в аэропорт Анталии.

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Туристы должны были сесть на рейс ZF 6394 в 21:50 в Самару. В настоящее время все они находятся в четырех больницах провинции Анталия. Дана информация о состоянии пострадавших. По последним данным, погибли человека, детей среди них не было. Водитель автобуса находится в критическом состоянии.

Приемная служба Интуриста проинформировала Консульство Российской Федерации в Анталии, что сотрудники приемной службы Интуриста в Анталии находятся на месте происшествия.