Полиция Турции назвала предварительную причину смертельного ДТП с перевозившим россиян туристическим автобусом.
Как сообщает РБК со ссылкой на генконсульство России в Анталье, водитель автобуса не справился с управлением.
«По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось», - говорится в сообщении.
В результате ДТП погибли 4 человека, сообщили РИА «Новости» в туроператоре «Интурист». Еще пять туристов получили серьезные травмы, двое россиян находятся в реанимации. Пострадавших распределили по четырем местным больницам.
В «Интуристе» уточнили, что автобус следовал из поселка Конаклы в аэропорт Антальи, туристы должны были вылететь в Самару в 21:50 рейсом ZF 6394. Всего в автобусе находились 22 российских туриста, в том числе двое детей.