Полиция Турции назвала предварительную причину смертельного ДТП с перевозившим россиян туристическим автобусом.

Как сообщает РБК со ссылкой на генконсульство России в Анталье, водитель автобуса не справился с управлением.

«По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось», - говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли 4 человека, сообщили РИА «Новости» в туроператоре «Интурист». Еще пять туристов получили серьезные травмы, двое россиян находятся в реанимации. Пострадавших распределили по четырем местным больницам.