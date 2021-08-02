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Названа предварительная причина смертельного ДТП с россиянами в Турции

Вероника Полынина
3 часа назад

Полиция Турции назвала предварительную причину смертельного ДТП с перевозившим россиян туристическим автобусом.

Как сообщает РБК со ссылкой на генконсульство России в Анталье, водитель автобуса не справился с управлением.

«По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось», - говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли 4 человека, сообщили РИА «Новости» в туроператоре «Интурист». Еще пять туристов получили серьезные травмы, двое россиян находятся в реанимации. Пострадавших распределили по четырем местным больницам.

Опубликовано видео смертельной аварии в Крыму

В «Интуристе» уточнили, что автобус следовал из поселка Конаклы в аэропорт Антальи, туристы должны были вылететь в Самару в 21:50 рейсом ZF 6394. Всего в автобусе находились 22 российских туриста, в том числе двое детей.

ДТП,Видео,РБК,РИА Новости,
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