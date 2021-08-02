Мрачная жатва: хроника ДТП с россиянами в Турции

2 августа в Турции перевернулся туристический автобус, перевозивший российских туристов из поселка Конаклы в аэропорт Антальи. Автобус врезался в бетонное ограждение на трассе и перевернулся. В результате аварии погибли четыре человека, еще пять россиян получили тяжелые травмы.

Две недели назад на горной дороге в местечке Акчаты (уезд Аланья) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического джипа, перевозившего на экскурсию группу местных и иностранных туристов. В результате ДТП один иностранный гражданин погиб, еще девять человек, включая двоих россиян, пострадали.

10 апреля 2021 года автобус с российскими туристами съехал в кювет и перевернулся на трассе Конья — Аксарай. Водитель не справился с управлением на обледеневшей дороге. В результате инцидента одна россиянка погибла, еще 26 человек получили ранения. Всего в автобусе находились 32 туриста, они направлялись в Каппадокию.

21 сентября 2019 года автобус, перевозивший российских туристов в аэропорт, перевернулся в турецкой провинции Анталья близ поселка Аксу. По данным посольства РФ в Турции, туристы ехали с отдыха в курортной зоне Кемера. В результате аварии пострадали 22 российских туриста, 11 человек были госпитализированы.

Самая крупная авария с туристами из России в Турции произошла в мае 2010 года. Автобус компании Pegas Touristik, в котором ехали 39 туристов из России, следовал из Аланьи в туристический центр Памуккале. Также в автобусе находились турецкие водитель и гид.