Появились первые фото с места смертельного ДТП с россиянами в Турции

Турецкий портал Ankara Masası опубликовал первые фотографии с места ДТП в Анталии.
Автобус, перевозивший российских туристов в районе Манавгат Анталии, перевернулся. В результате аварии 3 человека погибли, 16 человек пострадали.
На фото отчетливо заметны масштабы ДТП, по всей дороге видны следы крови, а также разбросанный багаж россиян.
Авария произошла на боковой развязке D-400 в районе Манавгат Анталии.
Пассажирский автобус, перевозивший российских туристов из Алании в аэропорт Анталии, врезался в центральную часть дороги и перевернулся.
После извещения тех, кто видел аварию, в регион были отправлены многочисленные бригады медперсонала и полиции.
По первым данным медицинских бригад, в результате катастрофы погибли 3 человека, 16 человек получили ранения.
В то время как раненые были доставлены в близлежащие больницы, полиция приняла серьезные меры безопасности на месте происшествия.