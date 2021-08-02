Появились первые фото с места смертельного ДТП с россиянами в Турции

Турецкий портал Ankara Masası опубликовал первые фотографии с места ДТП в Анталии.

Фото: Twitter Twitter

Автобус, перевозивший российских туристов в районе Манавгат Анталии, перевернулся. В результате аварии 3 человека погибли, 16 человек пострадали.

На фото отчетливо заметны масштабы ДТП, по всей дороге видны следы крови, а также разбросанный багаж россиян.

Авария произошла на боковой развязке D-400 в районе Манавгат Анталии.

Пассажирский автобус, перевозивший российских туристов из Алании в аэропорт Анталии, врезался в центральную часть дороги и перевернулся.

После извещения тех, кто видел аварию, в регион были отправлены многочисленные бригады медперсонала и полиции.

По первым данным медицинских бригад, в результате катастрофы погибли 3 человека, 16 человек получили ранения.