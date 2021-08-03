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Белорусский тяжелоатлет погиб в ДТП

Газета.Ruиещё 1
48 минут назад

Белорусский тяжелоатлет Алексей Мжачик погиб в ДТП в возрасте 25 лет. Об этом сообщает Weightlifting.by. Трагедия произошла в немецком Нюрнберге.

Белорусский тяжелоатлет погиб в ДТП
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Мжачик находился на месте пассажира. Водитель автомобиля не справился с управлением на мокрой дороге и влетел в бетонное ограждение. В машине были еще три человека – они получили серьезные травмы.

Мжачик — мастер спорта международного класса, выступал в весовой категории свыше 109 кг. Участник Олимпийских игр в Рио-2016. Бронзовый призер молодежного (U-23) чемпионата Европы (2017), бронзовый призер в рывке (2019). Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2015 года. Серебряный призер чемпионата Европы среди юношей (2012). Серебряный (2014, 2016, 2018, 2019) и бронзовый (2013) призер чемпионата Белоруссии. Обладатель (2020), серебряный (2015, 2018) и бронзовый (2016) призер Кубка Белоруссии.

Ранее в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 16-летний нападающий амстердамцев Ноа Гессер.

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