Смертельное ДТП в Турции: названы имена двух погибших

Телеканал РЕН ТВ назвал имена двоих погибших в ДТП с автобусом в Турции.
По информации канала, в аварии погибли Тарас Мельник и Надежда Тягушева. Личность третьей жертвы ДТП устанавливается.
Ранее в понедельник, 2 августа, в Турции перевернулся туристический автобус, перевозивший российских туристов из поселка Конаклы в аэропорт Антальи. Автобус врезался в бетонное ограждение на трассе и перевернулся.
По данным Минздрава РФ, погибли три человека, пятеро находятся в тяжелом состоянии, еще двое - в реанимации.
Туроператор «Интурист» сообщал о четырех погибших.
Туристы должны были вылететь из Антальи в Самару в 21:50 рейсом ZF 6394. Всего в автобусе находились 22 российских туриста из Самарской области, в том числе двое детей.
«Интурист» открыл горячую линию для родственников пострадавших: +905383933451. В компании заявили о готовности оперативно предоставить родным возможность вылета в Турцию.