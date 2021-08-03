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Смертельное ДТП в Турции: названы имена двух погибших

Вероника Полынина
3 часа назад

Телеканал РЕН ТВ назвал имена двоих погибших в ДТП с автобусом в Турции.

Смертельное ДТП в Турции: названы имена двух погибших
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации канала, в аварии погибли Тарас Мельник и Надежда Тягушева. Личность третьей жертвы ДТП устанавливается.

Не улетели в Самару: подробности смертельного ДТП с российскими туристами в Турции

Ранее в понедельник, 2 августа, в Турции перевернулся туристический автобус, перевозивший российских туристов из поселка Конаклы в аэропорт Антальи. Автобус врезался в бетонное ограждение на трассе и перевернулся.

По данным Минздрава РФ, погибли три человека, пятеро находятся в тяжелом состоянии, еще двое - в реанимации.

Туроператор «Интурист» сообщал о четырех погибших.

Туристы должны были вылететь из Антальи в Самару в 21:50 рейсом ZF 6394. Всего в автобусе находились 22 российских туриста из Самарской области, в том числе двое детей.

«Интурист» открыл горячую линию для родственников пострадавших: +905383933451. В компании заявили о готовности оперативно предоставить родным возможность вылета в Турцию.

ДТП,Смерть на дороге,РЕН ТВ,
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