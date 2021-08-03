Пострадавший в Турции россиянин описал момент ДТП

Перед смертельным ДТП с российскими туристами в Турции у автобуса случились неполадки с колесом. Об этом РЕН ТВ рассказал россиянин Сергей из Самары, который сейчас находится в больнице.

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«Мы возвращались из Конаклы в аэропорт в Анталью. По дороге что-то произошло с автобусом, с колесом, был резкий удар», — рассказал он.

По словам собеседника телеканала, автобус начал выходить на разделительную полосу, пересек ее, ударился в столб и перевернулся на правую сторону.

«Получилось так, что большая часть пассажиров спала, не видели, из-за чего это произошло, по факту увидели момент удара», — описал россиянин.

Он рассказал, что, когда автобус завалился на бок, туристы начали самостоятельно выходить из него. Сам мужчина вернулся и начал выносить пострадавших.

«Девушку зажало, нам удалось перевернуть автобус, ее высвободить», — сказал он.

Сергей получил повреждение спины, а у его ребенка зафиксировали сотрясение мозга. По его словам, турецкие медики оперативно сработали и быстро прибыли на место происшествия.

Ранее Министерстве здравоохранения России сообщили, что пятеро человек находится в тяжелом состоянии, еще двое — в реанимации, трое россиян погибли.