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Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

Lenta.ruиещё 7
1 час назад

Четверо россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции, прооперированы и находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского Генконсульства.

Состояние тяжелое: что известно о пострадавших в ДТП в Турции россиянах
Фото: ReutersReuters

«По ситуации на 10.00 (мск) 3 августа все российские граждане, пострадавшие в ДТП в Манавгате провинции Анталья, продолжают находиться под наблюдением врачей в местных больницах. В тяжелом состоянии остаются четыре пациента. Они прооперированы и помещены в реанимационное отделение», — рассказал собеседник агенства, отметив, что жизни остальных российских туристов опасность не угрожает, и в настоящее время с различными степенями тяжести ранений они проходят дополнительные исследования.

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