15 пострадавших в Турции россиян выписаны из больницы

Пятеро российских граждан остаются в больницах в турецкой Анталье после ДТП с автобусом в провинции. Об этом сообщил Минздрав РФ, передает «Интерфакс».

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По данным ведомства, выписаны из больниц 15 человек. В Минздраве уточнили, что состояние россиян, остающихся в больницах, врачи оценивают как тяжелое. Трое из пятерых перенесли операции. Авария произошла накануне в турецкой провинции Анталья.