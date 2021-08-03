Санитарный вертолет Московского авиацентра эвакуировал детей, которые пострадали в результате наезда иномарки на Дмитровском шоссе.

Отец пострадавших детей переходил дорогу в неположенном месте возле местного торгового центра. Водитель мчавшегося BMW не успел сбросить скорость и вовремя затормозить, вследствие чего сбил мужчину и двух детей.

От удара дети отлетели на несколько метро и ударились об асфальт, в результате один ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму.

«С диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма" мальчика госпитализировали в медучреждение», - сообщили в ГИБДД.