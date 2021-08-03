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Потребовался вертолет: иномарка сбила двух детей в Москве

Елена Прошина
1 час назад

Санитарный вертолет Московского авиацентра эвакуировал детей, которые пострадали в результате наезда иномарки на Дмитровском шоссе.

Отец пострадавших детей переходил дорогу в неположенном месте возле местного торгового центра. Водитель мчавшегося BMW не успел сбросить скорость и вовремя затормозить, вследствие чего сбил мужчину и двух детей.

От удара дети отлетели на несколько метро и ударились об асфальт, в результате один ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму.

«С диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма" мальчика госпитализировали в медучреждение», - сообщили в ГИБДД.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. По факту ДТП проводится проверка, другие подробности уточняются.

ДТП,Видео,BMW,МВД,
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