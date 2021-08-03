Водитель грузовика Volvo, опрокинувшегося в кювет на 165-м километре ЦКАД, скончался в карете скорой помощи. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области во вторник, 3 августа.

— В 15:05 на 165-м километре ЦКАД грузовик Volvo, пока по неустановленной причине, съехал с дороги, опрокинулся в кювет. Водитель погиб, — рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, мужчина после случившегося выжил, и был передан медикам. Через некоторое время он скончался.