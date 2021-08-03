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Водитель рухнувшего с эстакады ЦКАД грузовика погиб

Вечерняя Москва
1 час назад

Водитель грузовика Volvo, опрокинувшегося в кювет на 165-м километре ЦКАД, скончался в карете скорой помощи. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области во вторник, 3 августа.

— В 15:05 на 165-м километре ЦКАД грузовик Volvo, пока по неустановленной причине, съехал с дороги, опрокинулся в кювет. Водитель погиб, — рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, мужчина после случившегося выжил, и был передан медикам. Через некоторое время он скончался.

На месте, как уточнили в пресс-службе, работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства инцидента уточняются.

ДТП,Видео,Volvo,ГИБДД,МВД,
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